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Ночная атака "Шахедов" на Сумы: в полиции показали последствия обстрела

Сумы, Четверг 06 марта 2025 07:38
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Ночная атака "Шахедов" на Сумы: в полиции показали последствия обстрела Фото: последствия дроновой атаки на Сумы 6 марта (t.me/UA_National_Police)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах из-за российской дроновой атаки этой ночью, 6 марта, попадание по складскому помещению произошло на окраине города. В правоохранительных органах показали кадры последствий удара беспилотника, в результате которой есть одна жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

"Ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине города", - рассказали в НПУ.

Также в полиции сообщили, что в результате вражеской атаки погиб 32-летний мужчина, который "вероятно работал охранником".

В полиции добавили, что на месте работали все экстренные службы, и правоохранители зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства.

Ночная атака дронами

Ранее сообщалось, что вечером накануне в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов дронами-камикадзе.

Позже стало известно, что в Сумах российский "Шахед" попал в склад, и в результате обстрела был пожар. Местные власти уточнили впоследствии, что в результате дроновой атаки в Сумах погиб человек.

Также сообщалось, что в Харькове на фоне дроновой атаки было попадание в многоэтажку. Из-за вражеского обстрела в здании были некоторые разрушения и произошел пожар который уже потушили. Проводится эвакуация жителей пострадавшего дома, и появилась информация о пострадавших в Харькове, у которых острая реакция на стресс.

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