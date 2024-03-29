Нічна атака "Шахедів": Сили оборони показали захист неба Одеської області

Вибухи в Одесі

Так, вранці 28 березня в Одесі пролунали вибухи. Одразу після цього в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

Зазначається, що на початку ночі та зранку ворог застосував ракети, ще одна атака була дроновою.

Ввечері того ж дня в місті знову пролунав вибух. Як пояснили Сили оборони Півдня, до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.

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