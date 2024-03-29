UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака "Шахедів": Сили оборони показали захист неба Одеської області

Фото: Сили оборони Півдня показали захист неба Одеської області (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сили оборони Півдня показали роботу мобільних вогневих груп. Завдяки їх роботі над Одеською областю вдалось збити один з ворожих БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сил оборони Півдня в Telegram.

"Мобільні вогневі групи - це підготовлені екіпажі військовослужбовців, які охороняють небо від безпілотників", інформують у відомстві.

Варто зауважити, що окупанти систематично здійснюють атаки безпілотниками по території Одеської області. Зокрема на відео показана робота українських захисників на початку року. 

Вибухи в Одесі

Так, вранці 28 березня в Одесі пролунали вибухи. Одразу після цього в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

Зазначається, що на початку ночі та зранку ворог застосував ракети, ще одна атака була дроновою.

Ввечері того ж дня в місті знову пролунав вибух. Як пояснили Сили оборони Півдня, до одного з пляжів міста море винесло протикорабельну міну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаАтака дронів