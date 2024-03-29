Ночная атака "Шахедов": Силы обороны показали защиту неба Одесской области

Взрывы в Одессе

Так, утром 28 марта в Одессе раздались взрывы. Сразу после этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что в начале ночи и утром враг применил ракеты, еще одна атака была дроновой.

Вечером того же дня в городе снова раздался взрыв. Как пояснили Силы обороны Юга, к одному из пляжей города море вынесло противокорабельную мину.

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