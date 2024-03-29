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Ночная атака "Шахедов": Силы обороны показали защиту неба Одесской области

Фото: Силы обороны Юга показали защиту неба Одесской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Силы обороны Юга показали работу мобильных огневых групп. Благодаря их работе над Одесской областью удалось сбить один из вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Юга в Telegram .

"Мобильные огневые группы – это подготовленные экипажи военнослужащих, охраняющие небо от беспилотников", информируют в ведомстве.

Стоит отметить, что оккупанты систематически совершают атаки беспилотниками по территории Одесской области. В частности, на видео показана работа украинских защитников в начале года.

Взрывы в Одессе

Так, утром 28 марта в Одессе раздались взрывы. Сразу после этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Отмечается, что в начале ночи и утром враг применил ракеты, еще одна атака была дроновой.

Вечером того же дня в городе снова раздался взрыв. Как пояснили Силы обороны Юга, к одному из пляжей города море вынесло противокорабельную мину.

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ОдессаАтака дронов