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Нічна атака "Шахедів": на підступах до Києва збили усі дрони росіян

Фото: усі "Шахеди", що ворог запустив для ударів по Києву, були збиті ППО ЗСУ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони були знищені усі дрони-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запускали для ударів по Києву.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.

За словами чиновника, на українську столицю ворожі безпілотники заходили із західного напрямку. Повітряна тривога у Києві та області тривала майже 2 години. 

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі БпЛА "Shahed" противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста! (Точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться в його заяві.

Начальник МВА зазначив, що за попередніми даними оперативного зведення - у столиці "без жертв та руйнувань".

В адміністрації додали, що ударні безпілотники були запущені ворогом з району полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму. 

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вчергове завдавали по Україні ударів із застосуванням дронів-камікадзе. Через "Шахеди" інтервентів від вечора суботи і протягом кількох годин вночі неділі, 11 лютого, в різних областях оголошували повітряну тривогу.

У Повітряних силах заявляли про те, що ворог запускав ударні безпілотники кількома групами з півдня, й у декілька хвиль. "Шахеди" міняли курс та перебували в повітряному просторі 

Під масованим ударом противника був Миколаїв, де протягом ночі кілька разів лунали вибухи, велась бойова робота ППО ЗСУ по збиттю "Шахедів" росіян. В мерії повідомляли про загоряння трави, даних про постраждалих не було. Також була інформація про вибухи у передмісті Дніпра.

Згодом представники влади Києва та області розповіли про роботу сил та засобів ППО у передмісті столиці та в регіоні.

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КиївПВОАтака дронів