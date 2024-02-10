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Росіяни знову запустили дрони. Українців попередили про загрозу

Україна, Субота 10 лютого 2024 21:32
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Росіяни знову запустили дрони. Українців попередили про загрозу Фото: росіяни знову атакують Україну дронами (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Російські війська ввечері 10 лютого запустили ударні дрони в бік України. Наразі вони становлять загрозу для південних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Як попереджають Повітряні сили, наразі загроза застосування ворожих дронів оголошена у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Однак, не можна виключати поширення загрози на інші області, якщо дрони будуть продовжувати свій рух над Україною.

Оновлено 21:40.

За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники вже в небі над Дніпропетровською областю. Дрони рухаються в північно-східному напрямку.

Нічна атака на Україну

У ніч на 10 лютого росіяни запустили в бік України 31 ударний дрон "Шахед". Дрони запускалися з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей. Однак декілька дронів встигли атакувати Харків, зокрема, вони влучили в нафтобазу.

В результаті атаки в Харкові сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

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