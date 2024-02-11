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Ночная атака "Шахедов": на подступах к Киеву сбили все дроны россиян

Фото: все "Шахеды", которые враг запустил для ударов по Киеву, были сбиты ПВО ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все дроны-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики запускали для ударов по Киеву.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (МВА) Сергея Попко.

По словам чиновника, в украинскую столицу вражеские беспилотники заходили с западного направления. Воздушная тревога в Киеве и области длилась около 2 часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу! (Точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные Силы)", - говорится в его заявлении.

Начальник МВА отметил, что по предварительным данным оперативного возведения - в столице "без жертв и разрушений".

В администрации добавили, что ударные беспилотники были запущены врагом из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российские захватчики в очередной раз наносили по Украине удары с применением дронов-камикадзе. Из-за "Шахедов" интервентов с вечера субботы и в течение нескольких часов ночью воскресенья, 11 февраля, в разных областях объявляли воздушную тревогу.

В воздушных силах заявляли о том, что враг запускал ударные беспилотники несколькими группами с юга и в несколько волн. "Шахеды" меняли курс и находились в воздушном пространстве

Под массированным ударом противника находился Николаев, где в течение ночи несколько раз раздавались взрывы, велась боевая работа ПВО ВСУ по сбитию "Шахедов" россиян. В мэрии сообщали о возгорании травы, данных о пострадавших не было. Также была информация о взрывах в пригороде Днепра.

Впоследствии представители властей Киева и области рассказали о работе сил и средств ПВО в пригороде столицы и регионе.

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КиевПВОАтака дронов