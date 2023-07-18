Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 38 повітряних цілей
Вночі 18 липня РФ атакувала Україну шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Силам ППО вдалося знищити 38 повітряних цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що пуски "Калібрів" здійснювались імовірно з російського фрегата "Адмірал Ессен", а дронів - з району полігону Чауда (Крим).
Силами ППО було знищено шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БПЛА.
Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе було знищено на півдні - в Одеській та Миколаївській областях. Решту ударних БПЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.
Протягом минулої доби 17 липня сили ППО "приземлили" три ударні БПЛА типу Shahed, один "Ланцет" та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Нічна атака по Україні
В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та ракети.
Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.
В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.
Як проінформували в Миколаївській ОВА, в ніч на 18 липня, силами та засобами протиповітряної оборони над регіоном було збито чотири дрони-камікадзе типу "Shahed-136".
Крім того, місто Очаків зазнало артилерійських обстрілів. Наслідки уточнюються.
Цієї ночі під обстріл потрапив і Нікополь Дніпропетровської області. Ворог здійснив понад півдесятка пострілів за ніч, бив з важкої артилерії.
За минулу добу окупаційні війська здійснили 95 обстрілів Херсонської області, випустивши 517 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 79 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок чого 3 людини дістали поранення.
Все, що відомо про чергову атаку окупантів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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