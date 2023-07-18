Ночная атака РФ по Украине: силы ПВО уничтожили 38 воздушных целей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", а дронов - из района полигона Чауда (Крым).

Силами ПВО были уничтожены шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БПЛА.

Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе были уничтожены на юге - в Одесской и Николаевской областях. Остальные ударные БПЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

За прошедшие сутки 17 июля силы ПВО "приземлили" три ударных БПЛА типа Shahed, один "Ланцет" и девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Ночная атака по Украине

В ночь на 18 июля РФ снова атаковала территорию Украины, применив ударные БПЛА и ракеты.

Сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Как проинформировали в Николаевской ОВА, в ночь на 18 июля, силами и средствами противовоздушной обороны над регионом были сбиты четыре дрона-камикадзе типа "Shahed-136".

Кроме того, город Очаков подвергся артиллерийским обстрелам. Последствия уточняются.

Этой ночью под обстрел попал и Никополь Днепропетровской области. Враг произвел более полудесятка выстрелов за ночь, избивал из тяжелой артиллерии.

За минувшие сутки оккупационные войска совершили 95 обстрелов Херсонской области, выпустив 517 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 79 снарядов. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. В результате чего 3 человека получили ранения.

Все, что известно об очередной атаке оккупантов, - читайте в материале РБК-Украина.