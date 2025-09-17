Нічна атака РФ паралізувала частину "Укрзалізниці": як сьогодні курсують потяги

Нагадаємо, у ніч на 17 вересняармія РФ вдарила по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції "Укрзалізниці", які живлять залізничну мережу.

За його словами, такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку.

Раніше ми писали, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.