UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Нічна атака РФ паралізувала частину "Укрзалізниці": як сьогодні курсують потяги

Фото: в Україні затримки поїздів через удари РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Внаслідок нічних влучань РФ змінено рух поїздів по кількох ключових напрямках. Роботи з відновлення залізничної мережі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Енергетики та залізничники працюють без перерв, щоб повернути повне живлення на лініях та забезпечити рух поїздів у звичному режимі.

Через наслідки атаки низка поїздів сьогодні курсуватиме за зміненими маршрутами. Залізничники організовують пересадки та додаткові вагони, щоб мінімізувати затримки.

  • Чернівці - Запоріжжя / Запоріжжя - Чернівці (№116/115)
    Потяг №116 сьогодні прямує лише до Дніпра. Пасажири продовжать шлях поїздом №5, який рухається одним складом з №116. Зворотний рейс №115/116 об’єднають зі складом №6 у Дніпрі.

  • Львів - Запоріжжя / Запоріжжя - Львів (№86/127)
    Потяг №86 курсує до Дніпра, а №127 стартує звідти замість Запоріжжя. Між Дніпром та Запоріжжям працюють додаткові вагони для перевезення пасажирів.

  • Дніпро - Львів / Львів - Дніпро (№79/80)
    Рейс №79 обмежений маршрутом до Києва. Пасажирів пересаджують на додатковий поїзд на сусідній колії, який відправиться до Львова після повної пересадки. Зворотний рейс організовано аналогічно.

  • Дніпро - Хелм (№119)
    Щоб зменшити затримки, поїзд сьогодні оминув Київ. Пасажирів доставили вагонами на Фастів-2, де відбувається приєднання до основного складу. У Хелмі співпрацюють із польською стороною для організації автобусів.

  • Херсон - Краматорськ / Херсон - Львів (№101/102 та №109/110)
    Пасажири рейсів пересаджуються на додаткові вагони до Миколаєва для подальшої пересадки на свій потяг. Відправка додаткових складів відбувається за графіком основних рейсів.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересняармія РФ вдарила по "Укрзалізниці". У компанії попереджали про затримку в графіку руху та скасування деяких поїздів.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції "Укрзалізниці", які живлять залізничну мережу.

За його словами, такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку.

Раніше ми писали, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна в Україні