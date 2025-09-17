РФ намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу, - Кулеба

Цієї ночі масованим ударом дронами ворог намагався вивести з ладу підстанції "Укрзалізниці", які живлять залізничну мережу. Внаслідок атаки 26 поїздів слідують із затримкою в понад годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби в Telegram.

За його словами, такі удари мають чітку мету - ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей та економіку.

"У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери "Укрзалізниці" зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники були відведені в укриття", - написав Кулеба.

Щоб забезпечити рух, "Укрзалізниця" вже задіяла понад 20 резервних тепловозів. На знеструмлених ділянках, де відсутнє живлення приладів сигналізації та зв'язку, поїзди все одно пропускають в резервному форматі, щоб скорочувати затримки.

Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хелма та Перемишля, щоб пасажири безпечно дісталися своїх пунктів призначення.

Відомо, що серед пасажирів і залізничників немає постраждалих.

Станом на ранок 17 вересня 26 поїздів слідують із затримкою в понад годину.

Деталі по слідуванню конкретних поїздів можна відстежувати за посиланням.

Фото: РФ цієї ночі масованим ударом дронами намагалася вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу (t.me/OleksiiKuleba)