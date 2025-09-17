Ночная атака РФ парализовала часть "Укрзализныци": как сегодня курсируют поезда

Напомним, в ночь на 17 сентября армия РФ ударила по "Укрзализныце". В компании предупреждали о задержке в графике движения и отмене некоторых поездов.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, этой ночью массированным ударом дронами враг пытался вывести из строя подстанции "Укрзализныци", которые питают железнодорожную сеть.

По его словам, такие удары имеют четкую цель - усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей и экономику.

Ранее мы писали, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.