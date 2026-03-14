Нічна атака РФ: безпілотник залетів у Молдову, з'явилися деталі
Вночі 14 березня над сходом Молдови пролетів безпілотник типу "Шахед". Молдовська влада прокоментувала інцидент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови.
Де літав дрон
За даними молдавської та української влади, безпілотник пролетів на сході Молдови у напрямку сіл Українка (Молдова) та Новосілка (Україна).
Після цього він зник з радарів. Українські прикордонники уточнили: дрон зник у Чимишлійському районі, поблизу села Троїцьке. Інцидент підтвердила також Служба авіаційних операцій міноборони Молдови.
Молдавські прикордонники провели патрулювання у районі, над яким бачили безпілотник.
"Поки що патрулі Прикордонної поліції не виявили жодних об'єктів чи елементів, які становлять загрозу безпеці громадян", - повідомили у відомстві.
У МЗС країни розцінили проліт дрона як "порушення суверенітету Молдови та загрозу національній безпеці".
"Молдова рішуче засуджує подібне, як і агресивну війну, розв'язану Росією проти України, яка несе лише втрати та руйнування, безпосередньо погрожуючи регіональній безпеці та безпеці громадян Молдови", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, вночі 10 вересня кілька російських дронів "Шахед" перетнули кордон України та опинились у польському небі. Польща підняла авіацію та перевела системи ППО у найвищу готовність.
А раніше польські прикордонники виявили уламки невідомого літального апарата біля кордону з Білоруссю. На дроні були написи кирилицею.