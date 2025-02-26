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Нічна атака на НПЗ та морський порт у Краснодарському краю була операцією ГУР, - джерела

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

У ніч на 26 лютого ГУР разом з іншими підрозділами Сил оборони України завдало удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) та морському порту у місті Туапсе Краснодарського краю Росії.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у розвідці.

Внаслідок атаки на НПЗ пролунало щонайменше 40 вибухів, виникла пожежа й було пошкоджено нафтопереробне обладнання. 

Влада Росії вже визнала атаку на Туапсе, а очевидці тим часом публікують в інтернеті фото та відео з наслідками уражень й стверджують про атаку на місцевий морський порт. 

Як пояснили джерела, комплекс уражених об'єктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної армії. Водночас нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в Росії, а порт - одним з ключових серед вантажних портів у Чорному морі. Останній зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів Росії. 

Обстріл Росії 26 лютого 

 У ніч на 26 лютого Міністерство оборони Росії пожалілось на масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Мішенями ударів були  тимчасово окупований Крим і Краснодарський край. В Росії  під атакою опинилися Туапсе й Анапа.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко пояснив, яку роль відіграються атаковані морський порт та НПЗ у Росії

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