Ночная атака на НПЗ и морской порт в Краснодарском крае была операцией ГУР, - источники

В результате атаки на НПЗ прозвучало не менее 40 взрывов, возник пожар и было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Власти России уже признали атаку на Туапсе, а очевидцы тем временем публикуют в интернете фото и видео с последствиями поражений и утверждают об атаке на местный морской порт.

Как пояснили источники, комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной армии. При этом нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в России, а порт - одним из ключевых среди грузовых портов в Черном море. Последний связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России.

Обстрел России 26 февраля

В ночь на 26 февраля Министерство обороны России пожаловалось на массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Мишенями ударов были временно оккупированный Крым и Краснодарский край. В России под атакой оказались Туапсе и Анапа.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко объяснил, какую роль играют атакованные морской порт и НПЗ в России.