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Нічна атака на Київську область: поліція показала наслідки обстрілу дронами

Середа 08 січня 2025 08:37
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Нічна атака на Київську область: поліція показала наслідки обстрілу дронами Фото: поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київську область (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 8 січня, під час атаки дронів на Київську область, повітряна тривога тривала близько 7 годин. Внаслідок падіння уламків збитої цілі є незначні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Київської області.

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, під час нічної атаки дронів в області працювала протиповітряна оборона (ППО).

Постраждалих серед населення або ж влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Фото: поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київську область (facebook.com/pol.kyivregion)

"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", - додав він.

Обстріл України у ніч на 8 січня

Ввечері 7 січня Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) зафіксували запуск російськими окупантами безпілотних літальних апаратів (БпЛА), внаслідок чого повітряну тривогу оголосили у низці областей.

Після опівночі у Київській ОВА попередили про фіксування дронів у небі над регіоном й роботу ППО.

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