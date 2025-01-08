Нічна атака на Київську область: поліція показала наслідки обстрілу дронами
У ніч на 8 січня, під час атаки дронів на Київську область, повітряна тривога тривала близько 7 годин. Внаслідок падіння уламків збитої цілі є незначні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Київської області.
Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, під час нічної атаки дронів в області працювала протиповітряна оборона (ППО).
Постраждалих серед населення або ж влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.
Фото: поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київську область (facebook.com/pol.kyivregion)
"Внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження приватного будинку та паркану. Пошкодження незначні. В будівлі посічено фасад та двері, вибито скління", - додав він.
Обстріл України у ніч на 8 січня
Ввечері 7 січня Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) зафіксували запуск російськими окупантами безпілотних літальних апаратів (БпЛА), внаслідок чого повітряну тривогу оголосили у низці областей.
Після опівночі у Київській ОВА попередили про фіксування дронів у небі над регіоном й роботу ППО.
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