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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Вівторок 07 січня 2025 23:22
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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів Фото: російські дрони знову атакують повітряний простір України (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 7 січня російські військові знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, на 22:06 ворожі дрони рухалися:

  • на півночі Чернігівської області, напрямок південно-західний;
  • групою в Сумській області, курс західний;
  • у Харківській області, напрямок на північ.

Станом на 22:48 ворожі БпЛА були зафіксовані на півночі Чернігівської області, напрямок південно-західний та на півночі Сумської області, курс східний.

О 22:55 військові повідомили про входження нової групи ударних БпЛА в Сумській області, рухаються західним курсом.

Станом на 23:11 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські дрони-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники найбільш активно тиснуть на Покровському напрямку та в Курській області.

Тим часом Сили оборони вдарили ракетами по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області.

Вранці 7 січня російський агресор також атакував прикордоння Сумської області. Є поранені серед цивільних жителів.

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