У Київській області помітили російські безпілотники, працює ППО

У Київській області у ніч проти 8 січня розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном зафіксували ворожі убарі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Про відбиття російської повітряної атаки у Київській області стало відомо близько пів на першу годину ночі.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в КОВА.

Також в адміністрації закликали місцевих жителів дотримуватися правил щодо інформ-тиші, та перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в публікації КОВА.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 січня Повітряні сили зафіксували запуск російськими окупантами ударних безпілотників у бік України для чергової повітряної атаки.

Через загрозу дронів-камікадзе у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Додамо, за даними військових станом на 0:14, фіксувався рух "Шахедів", зокрема, у бік Київської області з північної частини Чернігівської області.

Нагадаємо також, минулої ночі, 7 січня, росармія запустила по території України 38 безпілотників типу "Шахед" та БПЛА-імітаторів. Протиповітряній обороні ЗСУ вдалось збити 28 дронів ворога, ще 10 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, і ще 3 БПЛА полетіли в напрямку РФ.