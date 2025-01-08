Ночная атака на Киевскую область: полиция показала последствия обстрела дронами

В ночь на 8 января, во время атаки дронов на Киевскую область, воздушная тревога продолжалась около 7 часов. В результате падения обломков сбитой цели есть незначительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киевской области.

"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение частного дома и забора . Повреждения незначительные. В здании посечен фасад и двери, выбито остекление", - добавил он.

Пострадавших среди населения или же попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, во время ночной атаки дронов в области работала противовоздушная оборона (ПВО).

Обстрел Украины в ночь на 8 января

Вечером 7 января Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали запуск российскими оккупантами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего воздушную тревогу объявили в ряде областей.

После полуночи в Киевской ОГА предупредили о фиксировании дронов в небе над регионом и работе ПВО.

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