Ночная атака на Киевскую область: полиция показала последствия обстрела дронами
В ночь на 8 января, во время атаки дронов на Киевскую область, воздушная тревога продолжалась около 7 часов. В результате падения обломков сбитой цели есть незначительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Киевской области.
Как рассказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, во время ночной атаки дронов в области работала противовоздушная оборона (ПВО).
Пострадавших среди населения или же попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.
Фото: полиция показала последствия ночной атаки дронов на Киевскую область (facebook.com/pol.kyivregion)
"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов зафиксировано повреждение частного дома и забора. Повреждения незначительные. В здании посечен фасад и двери, выбито остекление", - добавил он.
Обстрел Украины в ночь на 8 января
Вечером 7 января Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали запуск российскими оккупантами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего воздушную тревогу объявили в ряде областей.
После полуночи в Киевской ОГА предупредили о фиксировании дронов в небе над регионом и работе ПВО.
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