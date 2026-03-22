UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Нічна атака на Київщину: пошкоджені приватні будинки та автомобілі

03:07 22.03.2026 Нд
1 хв
Наслідки ударів зафіксовані в Броварській громаді. Там постраждали будівлі підприємств
aimg Маловічко Юлія
Фото: працівник ДСНС України (ДСНС)

Дрони вчергове атакували Київщину, більше всього їх зафіксували в Броварському районі. В результаті сталися пошкодження приватних будинків, атвомобілів, будівель підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Миколи Калашника.

Читайте також: Весь Чернігів та більша частина області без світла через удари РФ

"Під ударом - мирні населені пункти, цивільні підприємства, домівки наших людей. Наслідки атаки фіксуємо у Броварській громаді. Пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа - її вже локалізовано", - написав Калашник.

Також, за його словами, пошкоджено фасади та дахи двох приватних будинків, дві легкових автомобілі та вантажівку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"На місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги...", - додав голова ОВА.

Атаки на Київщину

Нагадаємо, вночі 21 березня РФ масштабно атакувала Україну. Славутич, що на Київщині, лишився повністю знеструмлений.

Минулого тижня в Київській області шість населених пунктів залишилися без тепло- та газопостачання через нічну атаку Росії.

Також ми писали про удар по Київщині минулого місяця - тоді в результаті НП спалахнув приватний будинок, двоє людей, жителі цієї оселі, постраждали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
