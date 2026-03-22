Ночная атака на Киевскую область: повреждены частные дома и автомобили

Дроны в очередной раз атаковали Киевскую область, больше всего их зафиксировали в Броварском районе. В результате произошли повреждения частных домов, автомобилей, зданий предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николая Калашника.
"Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован", - написал Калашник.
Также, по его словам, повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших.
"На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги...", - добавил глава ОГА.
Напомним, ночью 21 марта РФ масштабно атаковала Украину. Славутич, что в Киевской области, остался полностью обесточенным.
На прошлой неделе в Киевской области шесть населенных пунктов остались без тепло- и газоснабжения из-за ночной атаки России.
Также мы писали об ударе по Киевской области в прошлом месяце - тогда в результате ЧП вспыхнул частный дом, два человека, жители этого дома, пострадали.