RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ночная атака на Киевскую область: повреждены частные дома и автомобили

03:07 22.03.2026 Вс
2 мин
Последствия ударов зафиксированы в Броварской громаде. Там пострадали здания предприятий
aimg Маловичко Юлия
Фото: работник ГСЧС Украины (ГСЧС)

Дроны в очередной раз атаковали Киевскую область, больше всего их зафиксировали в Броварском районе. В результате произошли повреждения частных домов, автомобилей, зданий предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Николая Калашника.

Читайте также: Весь Чернигов и большая чсть области без света из-за ударов РФ

"Под ударом - мирные населенные пункты, гражданские предприятия, дома наших людей. Последствия атаки фиксируем в Броварской громаде. Повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар - он уже локализован", - написал Калашник.

Также, по его словам, повреждены фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, обошлось без пострадавших.

"На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки. Обращаюсь к каждому жителю области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги...", - добавил глава ОГА.

Атаки на Киевскую область

Напомним, ночью 21 марта РФ масштабно атаковала Украину. Славутич, что в Киевской области, остался полностью обесточенным.

На прошлой неделе в Киевской области шесть населенных пунктов остались без тепло- и газоснабжения из-за ночной атаки России.

Также мы писали об ударе по Киевской области в прошлом месяце - тогда в результате ЧП вспыхнул частный дом, два человека, жители этого дома, пострадали.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
