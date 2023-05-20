Нічна атака на Київ: всі ворожі дрони було знищено

Всі ворожі БПЛА типу "Shahed", якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 20 травня, було знищено силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
В КМВА зазначили, що це вже 11 атака на столицю з початку травня.
"Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.
Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА.
Нагадаємо, що вночі, 20 травня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювало ППО, а внаслідок падіння уламків сталася пожежа на даху багатоповерхівки.
Крім цього, вибухи лунали в Краматорську Донецької області.
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