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Нічна атака на Київ: всі ворожі дрони було знищено

Фото: стали відомі наслідки атаки на Київ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Всі ворожі БПЛА типу "Shahed", якими росіяни намагались атакувати Київ вночі 20 травня, було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

В КМВА зазначили, що це вже 11 атака на столицю з початку травня.

"Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Він відмітив, що всі російські дрони, які летіли на Київ, було знищено силами ППО.

Наслідки падіння уламків

  • В Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;
  • в Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;
  • в Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;
  • в Соломʼянському р-ні - дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих не надходило, зазначили в КМВА.

Нагадаємо, що вночі, 20 травня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювало ППО, а внаслідок падіння уламків сталася пожежа на даху багатоповерхівки.

Крім цього, вибухи лунали в Краматорську Донецької області.

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