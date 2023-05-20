В Києві пролунали вибухи: працює ППО

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Вибухи було чутно близько 01:15-01:17 на півночі міста. В КМВА заявили про роботу ППО в регіоні.

В столиці та області оголошено повітряну тривогу, влада закликає містян залишатись в укриттях та дотримуватись правила двох стін.

Внаслідок падіння уламків виникли пожежі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському районі, внаслідок чого сталося загоряння.

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - пізніше додав він.

Крім цього, в КМВА повідомили, що небезпека застосування ворожих БПЛА зберігається.