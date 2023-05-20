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В Києві пролунали вибухи: працює ППО

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Субота 20 травня 2023 01:20
В Києві пролунали вибухи: працює ППО Фото: в Києві пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 20 травня, в Києві пролунали вибухи.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибухи було чутно близько 01:15-01:17 на півночі міста. В КМВА заявили про роботу ППО в регіоні.

В столиці та області оголошено повітряну тривогу, влада закликає містян залишатись в укриттях та дотримуватись правила двох стін.

Внаслідок падіння уламків виникли пожежі

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському районі, внаслідок чого сталося загоряння.

"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - пізніше додав він.

Крім цього, в КМВА повідомили, що небезпека застосування ворожих БПЛА зберігається.

Нагадаємо, що вночі, 20 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. В Київській області повідомляють про загрозу удару безпілотниками.

Крім цього, в Краматорську також пролунав вибух.

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