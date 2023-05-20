В Києві пролунали вибухи: працює ППО
Вночі, 20 травня, в Києві пролунали вибухи.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибухи було чутно близько 01:15-01:17 на півночі міста. В КМВА заявили про роботу ППО в регіоні.
В столиці та області оголошено повітряну тривогу, влада закликає містян залишатись в укриттях та дотримуватись правила двох стін.
Внаслідок падіння уламків виникли пожежі
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків в Дніпровському районі, внаслідок чого сталося загоряння.
"Пожежа на даху 9-ти поверхового будинку в одному з ЖК у Дніпровському районі. Всі служби працюють на місці. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - пізніше додав він.
Крім цього, в КМВА повідомили, що небезпека застосування ворожих БПЛА зберігається.
Нагадаємо, що вночі, 20 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. В Київській області повідомляють про загрозу удару безпілотниками.
Крім цього, в Краматорську також пролунав вибух.
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