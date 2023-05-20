В Краматорську пролунав вибух
Фото: в Краматорську пролунав вибух (GettyImages)
Вночі, 20 травня, в Краматорську Донецької області пролунав вибух.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибух пролунав близько 00:49. Зазначимо, що повітряну тривогу на момент публікації в регіоні не оголошували.
Нагадаємо, що вночі, 20 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. В Київській області повідомляють про загрозу удару безпілотниками.
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