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В Краматорську пролунав вибух

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Субота 20 травня 2023 00:54
В Краматорську пролунав вибух Фото: в Краматорську пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 20 травня, в Краматорську Донецької області пролунав вибух.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вибух пролунав близько 00:49. Зазначимо, що повітряну тривогу на момент публікації в регіоні не оголошували.

Нагадаємо, що вночі, 20 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. В Київській області повідомляють про загрозу удару безпілотниками.

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Краматорськ Вибух
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