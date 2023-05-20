В Краматорську пролунав вибух

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

Вибух пролунав близько 00:49. Зазначимо, що повітряну тривогу на момент публікації в регіоні не оголошували.

Нагадаємо, що вночі, 20 травня Україною почала ширитись повітряна тривога. В Київській області повідомляють про загрозу удару безпілотниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.