Ночная атака на Киев: все вражеские дроны были уничтожены

В КГВА отметили, что это уже 11-я атака на столицу с начала мая.

"Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня", - отметил он. начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что все российские дроны, летевшие на Киев, были уничтожены силами ПВО.

Последствия падения обломков

В Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;

в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;

в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;

в Соломенском р-не – дорожное покрытие и автотранспорт.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в КГВА.