Нічна атака на Київ: в одному з районів столиці виявили уламки дрону

У Печерському районі Києва, після нічної атаки, виявили уламки безпілотного літального апарату (БпЛА). Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.
Уламки безпілотника виявили на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови. Руйнувань та постраждалих - немає.
Пізніше міський голова також заявив про ушкоджене вікно в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), яке розташоване поруч з недобудовою, куди впали уламки.
За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у столиці внаслідок атаки пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці, в амбулаторії, господарських будівлях.
Російська Федерація (РФ), від початку повномасштабної війни регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, застосовуючи дрони, ракети, артилерію та керовані авіаційні бомби.
Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Під час атаки повітряна тривога лунала Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областях, а також в Черкаській області, де росіяни атакували підприємства.
Зокрема у Києві під час атаки лунали вибухи.
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