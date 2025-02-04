Нічна атака на Київ: в одному з районів столиці виявили уламки дрону

Уламки безпілотника виявили на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови. Руйнувань та постраждалих - немає.

Пізніше міський голова також заявив про ушкоджене вікно в амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), яке розташоване поруч з недобудовою, куди впали уламки.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у столиці внаслідок атаки пошкоджено вікна у кількох навчальних закладах столиці, в амбулаторії, господарських будівлях.