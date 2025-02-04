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У Черкаській області дрони атакували три підприємства: що відомо про наслідки

Вівторок 04 лютого 2025 08:42
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У Черкаській області дрони атакували три підприємства: що відомо про наслідки Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на вівторок, 4 лютого, атакувала дронами Черкаську область. Там зафіксовано влучання у підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську ОВА.

За попередніми даними, у небі над областю сили ППО збили 12 ворожих "Шахедів.

Попри це в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.

За попередніми даними, потерпілих немає, але обстеження території все ще триває.

Фото: наслідки атаки на Черкаську область (t.me/cherkaskaODA)

Нічна атака по території України

Сьогодні вночі росіяни традиційно запустили по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.

У Києві під час атаки дронів лунали вибухи.

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