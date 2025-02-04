У Черкаській області дрони атакували три підприємства: що відомо про наслідки
Російська армія в ніч на вівторок, 4 лютого, атакувала дронами Черкаську область. Там зафіксовано влучання у підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську ОВА.
За попередніми даними, у небі над областю сили ППО збили 12 ворожих "Шахедів.
Попри це в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває.
За попередніми даними, потерпілих немає, але обстеження території все ще триває.
Нічна атака по території України
Сьогодні вночі росіяни традиційно запустили по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаської області.
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