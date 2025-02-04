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Ночная атака на Киев: в одном из районов столицы обнаружили обломки дрона

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Печерском районе Киева, после ночной атаки, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата (БпЛА). Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко.

Обломки беспилотника обнаружили на нескольких этажах 18-ти этажного недостроя. Разрушений и пострадавших - нет.

Позже городской голова также заявил о поврежденном окне в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД), которое расположено рядом с недостроем, куда упали обломки.

По словам главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в столице в результате атаки повреждены окна в нескольких учебных заведениях столицы, в амбулатории, хозяйственных постройках.

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ), с начала полномасштабной войны регулярно прибегает к обстрелам инфраструктуры Украины, применяя дроны, ракеты, артиллерию и управляемые авиационные бомбы.

Сегодняшняя ночь не стала исключением. Во время атаки воздушная тревога раздавалась в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в Черкасской области, где россияне атаковали предприятия.

В частности в Киеве во время атаки раздавались взрывы.

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