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У Києві пролунали вибухи: ППО збиває ворожі дрони

Вівторок 04 лютого 2025 05:15
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У Києві пролунали вибухи: ППО збиває ворожі дрони Фото: БпЛА зафіксовані не лише у Києві (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 4 лютого, у Києві вдруге від початку доби оголосили тривогу. Після сигналу в столиці пролунали вибухи, оскільки ППО збиває ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"В повітряному просторі Києва ворожі БпЛА. Працює ППО. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях", - йдеться у повідомленні о 05:08.

Зазначимо, що близько години тому у Повітряних силах ЗСУ інформували, що у Васильківському районі Київської області зафіксовано БпЛА, який постійно змінював курс.

Крім того, під час першої тривоги військові попереджали, що о 01:06 в напрямку Києва летіли БпЛА з північного та східного напрямків.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:15 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській і Полтавській областей, а також в частині Черкаського регіону. Зокрема, за останнім повідомленням ПС, близько години тому ворожі БпЛА фіксували у Чернігівській та Полтавській областях.

У Києві пролунали вибухи: ППО збиває ворожі дрони

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