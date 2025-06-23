Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 5 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

У Шевченківському районі виклик медиків. Попередньо, є пожежі на двох локаціях.

За його словами, у Святошинському районі троє постраждалих. Внаслідок падіння уламків у районі горять автомобілі та зупинка.

Повітряний удар Росії

В ніч на 23 червня російський агресор обстріляв Київ ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.

Внаслідок обстрілу, в столиці пошкоджено один із виходів зі станції метро "Святошин".

Також в одному з районів горить багатоповерховий житловий будинок, імовірно через влучання ракети.

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