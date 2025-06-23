Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 5 осіб
Внаслідок нічного ракетно-дронового обстрілу, в Києві постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.
За його словами, у Святошинському районі троє постраждалих. Внаслідок падіння уламків у районі горять автомобілі та зупинка.
У Шевченківському районі виклик медиків. Попередньо, є пожежі на двох локаціях.
"Усього, наразі, п'ятеро постраждалих у столиці сьогоднішньої ночі", - написав Кличко.
Повітряний удар Росії
В ніч на 23 червня російський агресор обстріляв Київ ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.
Внаслідок обстрілу, в столиці пошкоджено один із виходів зі станції метро "Святошин".
Також в одному з районів горить багатоповерховий житловий будинок, імовірно через влучання ракети.
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