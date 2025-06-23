У Києві через атаку РФ пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин"

В ніч на 23 червня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено один із виходів зі станції метро "Святошин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Під час атаки пошкоджено один з виходів станції метро Святошин та прилеглу територію - зупинку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, постраждали двоє людей. Їм надали допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації.

Ткаченко зазначив, що стиль росіян незмінний. Вони б'ють, де можуть бути люди. Саме звичайні люди, які ховаються від обстрілів.

"Вся ворожа технологічна машина направлена не на військову перевагу, а на вбивства звичайних людей. Житлові будинки, виходи з укриттів — це російський стиль", - підкреслив він.

Також начальник КМВА додав, що є загроза застосування ворогом ракетного озброєння.

Зазначимо, що станом на 04:01 у Києві пролунали сильні вибухи.