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У Києві нова серія вибухів через ракетну атаку, горить багатоповерхівка

Київ, Понеділок 23 червня 2025 04:07
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У Києві нова серія вибухів через ракетну атаку, горить багатоповерхівка Фото: у Києві пролунали потужні вибухи через повторну ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали потужні вибухи через атаку російських крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.

О 03:51 військові повідомили про рух швидкіснмх цілей з Чернігівської курсом на Київську область.

За кілька хвилин ракети зайшли у повітряний простір Київської області та рухалися в напрямку столиці.

Близько 04:00 у столиці пролунала серія вибухів зі звуком тріску, характерним для касетних боєприпасів.

Комбінована атака РФ

Російські терористи в ніч на 23 червня атакували Київ та Київську область великою кількістю ударних дронів, а також балістичними ракетами.

Спочатку столицю масовано атакували десятки "Шахедів".

Згодом близько 02:30 ночі, у місті пролунали потужні вибухи через удари балістикою.

У столиці пошкоджені будинки, автомобілі, а також станція метро Святошим і прилегла територія. Є постраждалі серед населення.

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