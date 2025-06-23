У Києві нова серія вибухів через ракетну атаку, горить багатоповерхівка

Фото: у Києві пролунали потужні вибухи через повторну ракетну атаку (Getty Images)

У Києві пролунали потужні вибухи через атаку російських крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.