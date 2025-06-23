Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до 5 человек
В результате ночного ракетно-дронового обстрела, в Киеве пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
По его словам, в Святошинском районе трое пострадавших. В результате падения обломков в районе горят автомобили и остановка.
В Шевченковском районе вызов медиков. Предварительно, есть пожары на двух локациях.
"Всего, пока, пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью", - написал Кличко.
Воздушный удар России
В ночь на 23 июня российский агрессор обстрелял Киев ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В результате обстрела, в столице поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".
Также в одном из районов горит многоэтажный жилой дом, вероятно из-за попадания ракеты.
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