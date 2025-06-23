Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до 5 человек

В результате ночного ракетно-дронового обстрела, в Киеве пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко .

По его словам, в Святошинском районе трое пострадавших. В результате падения обломков в районе горят автомобили и остановка.

В Шевченковском районе вызов медиков. Предварительно, есть пожары на двух локациях.

"Всего, пока, пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью", - написал Кличко.