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Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до 5 человек

Киев, Понедельник 23 июня 2025 04:46
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Ночная атака на Киев: число пострадавших возросло до 5 человек Фото: в Киеве возросло количество пострадавших из-за массированной атаки РФ (Павел Петров)
Автор: Валерий Савицкий

В результате ночного ракетно-дронового обстрела, в Киеве пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, в Святошинском районе трое пострадавших. В результате падения обломков в районе горят автомобили и остановка.

В Шевченковском районе вызов медиков. Предварительно, есть пожары на двух локациях.

"Всего, пока, пятеро пострадавших в столице сегодняшней ночью", - написал Кличко.

Воздушный удар России

В ночь на 23 июня российский агрессор обстрелял Киев ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате обстрела, в столице поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".

Также в одном из районов горит многоэтажный жилой дом, вероятно из-за попадания ракеты.

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Киев Атака дронов Ракетная атака
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