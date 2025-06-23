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Київ хвилями атакують "Шахеди": є влучання уламків і спалахнули пожежі

Київ, Понеділок 23 червня 2025 01:08
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Київ хвилями атакують "Шахеди": є влучання уламків і спалахнули пожежі Фото: у столиці зафіксовані падіння уламків ворожих дронів і пожежі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні дрони масовано атакують Київ. У різних районах столиці зафіксоване падіння уламків, спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка, мера столиці Віталія Кличка.

У КМВА зазначили, що впродовж ночі можливий захід кількох хвиль ворожих дронів на столицю.

Солом'янський район

"В Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі", - зазначив Ткаченко.

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - написав Кличко.

Згодом мер додав, що в Соломʼянському районі наразі один постраждалий, його оглядають медики.

В 01:16 у КМВА повідомили про наслідки атаки на ще одній локації в Соломʼянському районі. На місце вирушили екстрені служби. Деталі зʼясовуються.

"Фіксуємо наслідки атаки на кількох локаціях в Соломʼянському районі. Тим часом нові дрони заходять в повітряний простір столиці. Працює ППО", - написав Ткаченко.

Святошинський район

Попередньо у Святошинському районі зафіксоване влучання у багатоквартирний будинок.

Також у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Очікується підтвердження інформації.

Масована атака російських дронів

Ввечері 22 червня, російські загарбники запустили в напрямку України велику кількість ударних дронів.

Близько півночі у Києві пролунали перші вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

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