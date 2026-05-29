Нічна атака БПЛА на Ярославль: горить паливний об'єкт поруч із великим НПЗ

09:05 29.05.2026 Пт
2 хв
Які важливі об'єкти ворога розташовані у Ярославлі?
aimg Олена Чупровська
Фото: У Ярославлі спалахнула паливна зона після нічної атаки безпілотників (росЗМІ)

У Ярославлі після нічної атаки БПЛА спалахнула промислова зона з паливними об'єктами. Рух на виїзді з міста у бік Москви на кілька годин заблокували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.

Читайте також: Storm Shadow вразили важливий об'єкт РФ у Луганській області

Що відомо про атаку

За словами губернатора, регіон зазнав масованої атаки БПЛА.

"Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збито, але сталося влучання в промислові об’єкти зі зберігання палива", - сказав він.

Євраєв сказав, що постраждалих немає.

Близько четвертої ранку Євраєв повідомив, що рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою - тимчасово заблокований.

"Рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви відновлено", -уточнив губернатор і додав, що режим безпілотної небезпеки в регіоні скасовано.

Які об'єкти розташовані в цьому районі

Саме у районі Московського проспекту та Південно-Західної окружної дороги розташована велика промислова зона міста. Там зосереджені:

  • нафтопереробний завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);
  • нафтобаза "Спецторг Плюс" з резервуарним парком понад 300 тисяч кубометрів;
  • бітумний завод;
  • ТЕЦ-3 та інші промислові об'єкти.

Московський проспект фактично веде безпосередньо до нафтопереробного заводу і промзони.

Нагадаємо, напередодні невідомі дрони атакували Волгоград. За даними OSINT-каналів, під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Тим часом 27 травня Сили оборони України вразили нафтопереробний завод у Туапсе - це вже п'ята атака на це підприємство за весну.

РосіяЯрославльНПЗ