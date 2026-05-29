Ночная атака БПЛА на Ярославль: горит топливный объект рядом с крупным НПЗ

В Ярославле после ночной атаки БПЛА вспыхнула промышленная зона с топливными объектами. Движение на выезде из города в сторону Москвы на несколько часов заблокировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
По словам губернатора, регион подвергся массированной атаке БПЛА.
"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбито, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива", - сказал он.
Евраев сказал, что пострадавших нет.
Около четырех утра Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой - временно заблокировано.
"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - уточнил губернатор и добавил, что режим беспилотной опасности в регионе отменен.
Именно в районе Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги расположена крупная промышленная зона города. Там сосредоточены:
Московский проспект фактически ведет непосредственно к нефтеперерабатывающему заводу и промзоне.
Напомним, накануне неизвестные дроны атаковали Волгоград. По данным OSINT-каналов, под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Тем временем 27 мая Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе - это уже пятая атака на это предприятие за весну.