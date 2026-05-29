Ночная атака БПЛА на Ярославль: горит топливный объект рядом с крупным НПЗ

09:05 29.05.2026 Пт
2 мин
Какие важные объекты врага расположены в Ярославле?
aimg Елена Чупровская
Фото: В Ярославле вспыхнула топливная зона после ночной атаки беспилотников (росСМИ)

В Ярославле после ночной атаки БПЛА вспыхнула промышленная зона с топливными объектами. Движение на выезде из города в сторону Москвы на несколько часов заблокировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Что известно об атаке

По словам губернатора, регион подвергся массированной атаке БПЛА.

"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбито, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива", - сказал он.

Евраев сказал, что пострадавших нет.

Около четырех утра Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой - временно заблокировано.

"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - уточнил губернатор и добавил, что режим беспилотной опасности в регионе отменен.

Какие объекты расположены в этом районе

Именно в районе Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги расположена крупная промышленная зона города. Там сосредоточены:

  • нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);
  • нефтебаза "Спецторг Плюс" с резервуарным парком более 300 тысяч кубометров;
  • битумный завод;
  • ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты.

Московский проспект фактически ведет непосредственно к нефтеперерабатывающему заводу и промзоне.

Напомним, накануне неизвестные дроны атаковали Волгоград. По данным OSINT-каналов, под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Тем временем 27 мая Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе - это уже пятая атака на это предприятие за весну.

