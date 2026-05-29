Ночная атака БПЛА на Ярославль: горит топливный объект рядом с крупным НПЗ

Что известно об атаке

По словам губернатора, регион подвергся массированной атаке БПЛА.

"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбито, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива", - сказал он.

Евраев сказал, что пострадавших нет.

Около четырех утра Евраев сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой - временно заблокировано.

"Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - уточнил губернатор и добавил, что режим беспилотной опасности в регионе отменен.

Какие объекты расположены в этом районе

Именно в районе Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги расположена крупная промышленная зона города. Там сосредоточены:

нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (ЯНОС);

нефтебаза "Спецторг Плюс" с резервуарным парком более 300 тысяч кубометров;

битумный завод;

ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты.

Московский проспект фактически ведет непосредственно к нефтеперерабатывающему заводу и промзоне.