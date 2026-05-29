Невідомі дрони вдарили по Волгограду: попередньо, горить стратегічний НПЗ

03:11 29.05.2026 Пт
2 хв
В Мережу злили багато відео, на яких чути гул дронів, хлопки, помітно полум'я та дим
aimg Юлія Маловічко
Невідомі дрони вдарили по Волгограду: попередньо, горить стратегічний НПЗ Фото: МНС Росії (Getty Images)
Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл-Волгограднефтепереработка" скоріш за все уражений після атаки невідомих дронів на Волгоград вночі 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Читайте також: Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ і Storm Shadow вдарили по об'єкту ВПС Росії

Кадри, які демонструють дронову атаку на Волгоград, почали з'являтись в Мережі після опівночі. Спочатку росіяни знімали просто політ безпілотників, а далі вже почали з'являтись відео з хлопками та пожежею.

Як повідомили OSINT-канали, ніби-то дрони влучили в НПЗ Волгограду - на знімках помітно масштабну пожежу та дим. Йдеться про завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство входить до структури "Лукойл" та має стратегічне значення для паливного ринку РФ.

Завод переробляє десятки мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Частина продукції використовується для забезпечення російської армії та військової логістики.

Через своє значення для енергетики та оборонного сектору РФ об’єкт неодноразово згадувався серед потенційних цілей атак дронів.

Як відомо, атаки українських безпілотників на нафтогазову інфраструктуру Росії перетворилися на системну кампанію, спрямовану проти основи економіки країни-агресора. Втрати РФ від цих ударів уже досягли близько 100 мільярдів доларів.

Водночас РФ погрожує систематичними ударами по Києву, пов'язуючи це з ударами українських дронів по нафтвій просмилсовості агресора.

