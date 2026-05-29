Невідомі дрони вдарили по Волгограду: попередньо, горить стратегічний НПЗ

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії "Лукойл-Волгограднефтепереработка" скоріш за все уражений після атаки невідомих дронів на Волгоград вночі 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Кадри, які демонструють дронову атаку на Волгоград, почали з'являтись в Мережі після опівночі. Спочатку росіяни знімали просто політ безпілотників, а далі вже почали з'являтись відео з хлопками та пожежею.

Як повідомили OSINT-канали, ніби-то дрони влучили в НПЗ Волгограду - на знімках помітно масштабну пожежу та дим. Йдеться про завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Підприємство входить до структури "Лукойл" та має стратегічне значення для паливного ринку РФ.

Завод переробляє десятки мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Частина продукції використовується для забезпечення російської армії та військової логістики.

Через своє значення для енергетики та оборонного сектору РФ об’єкт неодноразово згадувався серед потенційних цілей атак дронів.