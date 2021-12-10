Мы ничего не нарушали. Зеленский отреагировал на обвинения РФ в отношении корабля ВМС

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашние обвинения России в провокациях относительно того, что корабль ВМС, якобы, двигался в сторону Керченского пролива. Глава государства заявил, что украинская сторона ничего не нарушала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Зеленского в интервью "1+1".

"Мы ничего не нарушали. Это первое. Второе, я вам скажу, и США и Европа поддерживают нас и говорят, что мы молодцы, что не идем на провокации со стороны России или со стороны сепаратистов. Надо спокойно на все смотреть и не кричать, что завтра сюда зайдет враг, надо быть крепкими и рассчитывать на себя и на свою армию", - отметил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 декабря ФСБ России обвинило Украину в провокации из-за того, что корабль ВМС, якобы, двигался в сторону Керченского пролива.

Между тем министр обороны Алексей Резников отметил, что корабль находился у пролива на законных основаниях.

Добавим, посольство США отреагировало на вчерашний инцидент с кораблем ВМС "Донбасс". Назвало это очередным актом агрессии России против Украины.