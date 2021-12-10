Посольство США об инциденте с кораблем ВМС: очередной акт агрессии России против Украины
Посольство США отреагировало на вчерашний инцидент с кораблем ВМС "Донбасс". Назвало это очередным актом агрессии России против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.
Как отмечает посольство, вчерашние обвинения России относительно якобы провокации со стороны Украины является очередной попыткой отвлечения от последних провокационных действий агрессора. В то же время "Донбасс" имел полное право плавать в украинских водах.
"Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России являются частью ее неустанной кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины", - пишет посольство.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 декабря ФСБ России обвинило Украину в провокации из-за того, что корабль ВМС, якобы, двигался в сторону Керченского пролива.
Между тем министр обороны Алексей Резников отметил, что корабль находился у пролива на законных основаниях.