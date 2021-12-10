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Ми нічого не порушували. Зеленський відреагував на звинувачення РФ щодо корабля ВМС

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 20:39
Ми нічого не порушували. Зеленський відреагував на звинувачення РФ щодо корабля ВМС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прокоментував учорашні звинувачення Росії у провокаціях щодо того, що корабель ВМС, нібито, рухався у бік Керченської протоки. Глава держави заявив, що українська сторона нічого не порушувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Зеленського в інтерв'ю "1+1".

"Ми нічого не порушували. Це перше. Друге, я вам скажу, і США і Європа підтримують нас і кажуть, що ми молодці, що не йдемо на провокації з боку Росії чи з боку сепаратистів. Треба спокійно на все дивитися і не кричати, що завтра сюди зайде ворог, треба бути міцними і розраховувати на себе та на свою армію", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 9 грудня ФСБ Росії звинуватило Україну в провокації через те, що корабель ВМС, нібито, рухався у бік Керченської протоки.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков відзначив, що корабель знаходився біля протоки на законних підставах.

Додамо, посольство США відреагувало на вчорашній інцидент з кораблем ВМС "Донбас". Назвало це черговим актом агресії Росії проти України.

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