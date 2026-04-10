Ніч вибухів у РФ: дрони атакували Казань, Волгоград та Саранськ — що відомо про наслідки

У ніч на 10 квітня в кількох російських містах, зокрема в Казані, Саранську, Гуково та Волгограді, пролунали вибухи та спрацювали системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Перша тривога в Казані

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну в Казані (столиця Татарстану) увімкнули повітряну тривогу. Відстань від українського кордону до Казані становить приблизно 1200-1500 кілометрів.

Перша сирена пролунала о 22:00 9 квітня - місцеві жителі описали її як "дуже голосну". О 2:00 ночі 10 квітня "ракетну небезпеку" оголосили знову. Мешканці чули роботу ППО, але деталей не повідомляють.

Вибухи в Саранську, Гуково та Волгограді

У Саранську (Мордовія) після повітряної тривоги сталася пожежа, ймовірно, внаслідок ракетної атаки. У Гуково (Ростовська область) пролунав потужний вибух, після якого спалахнула пожежа - що саме зайнялося, невідомо.

Фото: наслідки вибухів у Гуково (t.me/exilenova_plus)

У Волгограді місцеві жителі чули гул безпілотників на низькій висоті та щонайменше 5-7 вибухів у південній частині міста. Дрони летіли вздовж русла Волги. У сусідньому Волзькому також чули звуки двигунів, бачили спалахи, а від вибухів спрацьовували сигналізації автомобілів.

Аеропорт Волгограда закритий на прийом та виліт літаків з 23:47 9 квітня через загрозу атаки безпілотників.