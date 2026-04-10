Ніч вибухів у РФ: дрони атакували Казань, Волгоград та Саранськ — що відомо про наслідки
У ніч на 10 квітня в кількох російських містах, зокрема в Казані, Саранську, Гуково та Волгограді, пролунали вибухи та спрацювали системи ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Перша тривога в Казані
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну в Казані (столиця Татарстану) увімкнули повітряну тривогу. Відстань від українського кордону до Казані становить приблизно 1200-1500 кілометрів.
Перша сирена пролунала о 22:00 9 квітня - місцеві жителі описали її як "дуже голосну". О 2:00 ночі 10 квітня "ракетну небезпеку" оголосили знову. Мешканці чули роботу ППО, але деталей не повідомляють.
Вибухи в Саранську, Гуково та Волгограді
У Саранську (Мордовія) після повітряної тривоги сталася пожежа, ймовірно, внаслідок ракетної атаки. У Гуково (Ростовська область) пролунав потужний вибух, після якого спалахнула пожежа - що саме зайнялося, невідомо.
Фото: наслідки вибухів у Гуково (t.me/exilenova_plus)
У Волгограді місцеві жителі чули гул безпілотників на низькій висоті та щонайменше 5-7 вибухів у південній частині міста. Дрони летіли вздовж русла Волги. У сусідньому Волзькому також чули звуки двигунів, бачили спалахи, а від вибухів спрацьовували сигналізації автомобілів.
Аеропорт Волгограда закритий на прийом та виліт літаків з 23:47 9 квітня через загрозу атаки безпілотників.
Цей удар став одним із серії успішних операцій Сил оборони проти російської інфраструктури. Напередодні, 8 квітня, українські військові атакували нафтобази та позиції ракетних комплексів "Бастіон".
Тоді ж дрони СБС завдали удару по нафтотерміналу в окупованій Феодосії, а також знищили склади боєприпасів та системи ППО ворога.
У ніч на 9 квітня безпілотники влучили в бази ремонту й обслуговування техніки окупантів у районі Алчевська на Луганщині, викликавши велику пожежу.
Крім того, напередодні українські морські піхотинці здійснили унікальну операцію: уперше в історії вони зруйнували міст за допомогою британських логістичних дронів Malloy T-150.