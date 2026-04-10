Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали Казань, Волгоград и Саранск - что известно о последствиях

06:17 10.04.2026 Пт
Казань впервые за время войны вздрогнула от сирен. Куда летели "неизвестные" дроны?
aimg Екатерина Коваль
Фото: в местах попаданий фиксируют пожары (Getty Images)

В ночь на 10 апреля в нескольких российских городах, в частности в Казани, Саранске, Гуково и Волгограде, прогремели взрывы и сработали системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Первая тревога в Казани

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что это впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в Казани (столица Татарстана) включили воздушную тревогу. Расстояние от украинской границы до Казани составляет примерно 1200-1500 километров.

Первая сирена прозвучала в 22:00 9 апреля - местные жители описали ее как "очень громкую". В 2:00 ночи 10 апреля "ракетную опасность" объявили снова. Жители слышали работу ПВО, но деталей не сообщают.

Взрывы в Саранске, Гуково и Волгограде

В Саранске (Мордовия) после воздушной тревоги произошел пожар, вероятно, в результате ракетной атаки. В Гуково (Ростовская область) прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар - что именно загорелось, неизвестно.

Фото: последствия взрывов в Гуково (t.me/exilenova_plus)

В Волгограде местные жители слышали гул беспилотников на низкой высоте и по меньшей мере 5-7 взрывов в южной части города. Дроны летели вдоль русла Волги. В соседнем Волжском также слышали звуки двигателей, видели вспышки, а от взрывов срабатывали сигнализации автомобилей.

Аэропорт Волгограда закрыт на прием и вылет самолетов с 23:47 9 апреля из-за угрозы атаки беспилотников.

Этот удар стал одним из серии успешных операций Сил обороны против российской инфраструктуры. Накануне, 8 апреля, украинские военные атаковали нефтебазы и позиции ракетных комплексов "Бастион".

Тогда же дроны СБС нанесли удар по нефтетерминалу в оккупированной Феодосии, а также уничтожили склады боеприпасов и системы ПВО врага.

В ночь на 9 апреля беспилотники попали в базы ремонта и обслуживания техники оккупантов в районе Алчевска на Луганщине, вызвав большой пожар.

Кроме того, накануне украинские морские пехотинцы совершили уникальную операцию: впервые в истории они разрушили мост с помощью британских логистических дронов Malloy T-150.

Буданов анонсировал "много нового" от РФ на переговорах
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
