Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали Казань, Волгоград и Саранск - что известно о последствиях
В ночь на 10 апреля в нескольких российских городах, в частности в Казани, Саранске, Гуково и Волгограде, прогремели взрывы и сработали системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Первая тревога в Казани
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что это впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в Казани (столица Татарстана) включили воздушную тревогу. Расстояние от украинской границы до Казани составляет примерно 1200-1500 километров.
Первая сирена прозвучала в 22:00 9 апреля - местные жители описали ее как "очень громкую". В 2:00 ночи 10 апреля "ракетную опасность" объявили снова. Жители слышали работу ПВО, но деталей не сообщают.
Взрывы в Саранске, Гуково и Волгограде
В Саранске (Мордовия) после воздушной тревоги произошел пожар, вероятно, в результате ракетной атаки. В Гуково (Ростовская область) прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар - что именно загорелось, неизвестно.
Фото: последствия взрывов в Гуково (t.me/exilenova_plus)
В Волгограде местные жители слышали гул беспилотников на низкой высоте и по меньшей мере 5-7 взрывов в южной части города. Дроны летели вдоль русла Волги. В соседнем Волжском также слышали звуки двигателей, видели вспышки, а от взрывов срабатывали сигнализации автомобилей.
Аэропорт Волгограда закрыт на прием и вылет самолетов с 23:47 9 апреля из-за угрозы атаки беспилотников.
Этот удар стал одним из серии успешных операций Сил обороны против российской инфраструктуры. Накануне, 8 апреля, украинские военные атаковали нефтебазы и позиции ракетных комплексов "Бастион".
Тогда же дроны СБС нанесли удар по нефтетерминалу в оккупированной Феодосии, а также уничтожили склады боеприпасов и системы ПВО врага.
В ночь на 9 апреля беспилотники попали в базы ремонта и обслуживания техники оккупантов в районе Алчевска на Луганщине, вызвав большой пожар.
Кроме того, накануне украинские морские пехотинцы совершили уникальную операцию: впервые в истории они разрушили мост с помощью британских логистических дронов Malloy T-150.