За ніч до Білорусі зайшли 7 дронів РФ, один опинився за 70 км від кордону з Литвою, - "Гаюн"

За ніч до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів під час атаки по Україні. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"За ніч з 6 на 7 вересня на територію Білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу "Шахед" і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними моніторингової групи, один з "Шахедів" залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.

"Даний "Шахед" зайшов у Гродненську область (вперше за весь моніторинг) і долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Даний "Шахед" міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км, що з ним трапилося далі - невідомо", - уточнює "Гаюн".

Також відомо, що протягом усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери ВПС Білорусі.

"Всього винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачулищів піднімалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця та Вілейки", - додали представники монітрингової групи.