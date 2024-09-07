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Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили

Україна , Субота 07 вересня 2024 09:22
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Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили Фото: сили ППО знищили 58 з 67 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 7 вересня випустила по Україні 67 ударних безпілотників. Сили ППО знищили більшість ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Окупанти запускали дрони з Курська, Єйська та мису Чауда у Криму. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона знищила 58 "Шахедів". Шість безпілотників полетіли у Росію, Білорусь та тимчасово окуповану Луганську область. Ще три дрони втрачено локаційно.

ППО працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Що ще відомо про нічну атаку

В ніч на 7 вересня у частині областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Зокрема, у Києві лунали вибухи та працювала протиповітряна оборона.

Відомо, що усі дрони, які летіли на столицю, були знищені. Проте у Києві впали уламки "Шахедів" у кількох районах. Зокрема, уламки виявили на території дитячого садочку у Дніпровському районі, а у Печерському районі було загоряння.

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Росія випустила по Україні майже 70 "Шахедів": скільки дронів знищили
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