У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття дрона РФ
У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського "Шахед". Він вкотре залетів на територію країни під час атаки РФ по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
"Сьогодні вночі (на 29 серпня, - ред) під час чергової атаки РФ по Україні один із "Шахедів" знову залетів на територію Білорусі, в Єльському районі. Це сталося о 03:30", - йдеться у повідомленні.
За даними моніторингової групи, після заходу "Шахеда" в повітряний простір Білорусі "винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником", а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області "чули не менше двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі" .
"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі - російський дрон-камікадзе типу "Шахед", - констатував "Гаюн".
Обстріли РФ по Україні та зальоти дронів до Білорусі
Російські війська постійно атакують Україну, застосовуючи як дрони, так і ракети. Причому останнім часом стало не рідкістю, що російські "Шахеди" залітають на територію Білорусі під час обстрілів по Україні.
Вперше подібний випадок стався 12 липня, потім - 13, 16 та 31 липня. Загалом, як раніше підрахував "Гаюн", щонайменше дев'ять "Шахедів" залітали до Білорусі за липень. До цього білоруські військові лише піднімали авіацію в небо у таких випадках, але не застосовували її.
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