За ночь в Беларусь зашли 7 дронов РФ, один оказался в 70 км от границы с Литвой, - "Гаюн"

За ночь в Беларусь залетели минимум восемь российских дронов во время атаки по Украине. Один из них оказался в 70 км от границы с Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " Беларускі Гаюн ".

"За ночь с 6 на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, предположительно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным мониторинговой группы, один из "Шахедов" залетел и в Брестскую область, продолжив продолжил движение на север.

"Данный "Шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Данный "Шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случилось далее - неизвестно", - уточняет "Гаюн".

Также известно, что на протяжении всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты ВВС Беларуси.

"Всего истребители ВВС РБ взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты из Мачулищей поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки", - добавили представители монитринговой группы.