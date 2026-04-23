Україна не програє, ми в найстабільнішій формі за 10 місяців, - Зеленський

16:25 23.04.2026 Чт
2 хв
Президент поділився останніми новинами з фронту
aimg Анастасія Никончук
Україна не програє, ми в найстабільнішій формі за 10 місяців, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація Росії про захоплення значних територій не відповідає дійсності та пояснив реальну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленський, у відповідь на запитання журналістів.

Заяви РФ про захоплення територій

За словами президента, твердження Росії про контроль над понад 700 квадратними кілометрами української землі, зокрема повністю над усією Луганською областю, не мають під собою підстав.

Цей наратив, як він зазначив, активно поширюється, проте навіть міжнародні партнери вже не підтримують подібні оцінки і не вважають, що РФ виграє війну.

Реальна ситуація на лінії фронту

Зеленський підкреслив, що лінія зіткнення залишається складною і динамічною. Українські військові щодня відбивають сотні атак і утримують позиції під постійним тиском.

Незважаючи на важкі умови, баланс територіальних змін від початку року складається на користь України: звільнених територій більше, ніж втрачених.

"За останні 10 місяців ми перебуваємо в найстабільнішій формі, але все одно розуміємо, що хлопцям дуже складно, розслабитися неможливо. Ми будемо підтримувати нашу армію, як тільки можемо. Треба більше грошей, щоб усе відновлювалося, розблокувалося, давати більше грошей на дрони, щоб FPV, інших бомберів було у хлопців на фронті більше", - заявив президент.

Україна не програє, ми в найстабільнішій формі за 10 місяців, - Зеленський

Про наступи і втрати РФ

Також президент прокоментував заяви про можливі наступи з території Росії, зазначивши, що таких дій зараз не відбувається через брак сил у противника.

За його даними, щомісячні втрати РФ становлять десятки тисяч осіб, що вже стало стало сталою тенденцією.

"У них немає сил достатньо. Вони втрачають сьогодні - це вже статистика, це вже константа - щомісяця з початку цього року 30-35 тисяч на місяць", - підкреслив Зеленський.

Нагадуємо, що Зеленський повідомив, що в найближчій перспективі можливе уповільнення поставок ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Зазначимо, що Зеленський заявив журналістам, що у Росії, як і раніше, чимало небезпечних і відірваних від реальності задумів, і наголосив, що не хотів би, щоб Білорусь виявилася втягнутою в їхню реалізацію.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
