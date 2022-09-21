"Ні могилізації". У Росії затримали понад 150 учасників протестів
На всій території Росії відбуваються протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив диктатор Володимир Путін. Силовики затримали вже понад 158 учасників акцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ОВД-інфо".
Російські ЗМІ опублікували імена людей, затримання яких підтверджено. Повідомляється, що у відділеннях поліції 19 міст Росії перебувають понад 158 осіб.
Росіяни виходили на акції з плакатами "Ні могилізації", "Ні мобілізації", "Ні війні".
Нагадаємо, що прокуратура Москви загрожує тюремним ув'язненням до 15 років.
Мобілізація у Росії
Сьогодні російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.
У Росії після оголошення про мобілізацію почали проводити протести, які супроводжувалися затриманнями. Водночас росіяни розкупили квитки до країн, де не потрібні візи.
Детальніше про російську мобілізацію, реакцію миру і самих росіян можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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