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"Нет могилизации". В России задержали более 150 участников протестов

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 19:34
"Нет могилизации". В России задержали более 150 участников протестов Иллюстративное фото: в России задержали более 150 участников протестов против мобилизации (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

По всей территории России проходят протесты против мобилизации, которую сегодня объявил диктатор Владимир Путин. Силовики задержали уже более 158 участников акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-инфо".

Российские СМИ опубликовали имена людей, чьи задержания подтверждены. Сообщается, что в отделениях полиции 19 городов России находятся более 158 человек.

&quot;Нет могилизации&quot;. В России задержали более 150 участников протестовРоссияне выходили на акции с плакатами "Нет мобилизации", "Нет мобилизации", "Нет войне".

Напомним, что прокуратура Москвы угрожает митингующим тюремным заключением до 15 лет.

Мобилизация в России

Сегодня российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

В России после объявления о мобилизации начали проводить протесты, которые сопровождались задержаниями. В то же время россияне раскупили билеты в страны, где не нужны визы.

Подробнее о российской мобилизации, реакции мира и самих россиян можно узнать в материале РБК-Украина.

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