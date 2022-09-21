"Нет могилизации". В России задержали более 150 участников протестов
По всей территории России проходят протесты против мобилизации, которую сегодня объявил диктатор Владимир Путин. Силовики задержали уже более 158 участников акций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-инфо".
Российские СМИ опубликовали имена людей, чьи задержания подтверждены. Сообщается, что в отделениях полиции 19 городов России находятся более 158 человек.
Россияне выходили на акции с плакатами "Нет мобилизации", "Нет мобилизации", "Нет войне".
Напомним, что прокуратура Москвы угрожает митингующим тюремным заключением до 15 лет.
Мобилизация в России
Сегодня российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.
В России после объявления о мобилизации начали проводить протесты, которые сопровождались задержаниями. В то же время россияне раскупили билеты в страны, где не нужны визы.
Подробнее о российской мобилизации, реакции мира и самих россиян можно узнать в материале РБК-Украина.
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