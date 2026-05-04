Незалежно від віку: які професії дають право на дострокову пенсію у 2026 році

14:40 04.05.2026 Пн
3 хв
У ПФУ пояснили, скільки років стажу потрібно для оформлення спеціальних виплат
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Пенсійний фонд України (facebook.com/kogupfu)

В Україні пенсія за вислугу років призначається не всім, а лише окремим категоріям працівників, чия професійна діяльність пов’язана з підвищеним навантаженням або ризиком втрати працездатності. Водночас умови її отримання суттєво відрізняються від звичайної пенсії за віком.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України розповідає про алгоритм отримання таких виплат та перелік професій, що мають на них право.

Головне:

  • Умова призначення: Головним фактором є наявність спеціального стажу, напрацьованого на конкретних посадах.
  • Категорії без вікового цензу: Пенсію незалежно від віку можуть отримати артисти, працівники авіації, медики, педагоги та спортсмени.
  • Категорії з віковим порогом: Для бортпровідників, залізничників, докерів та працівників флоту виплати призначаються після досягнення 45-55 років за наявності необхідної вислуги.
  • Важливе застереження: Виплата здійснюється лише після звільнення з роботи, що дає право на таку пенсію. Якщо пенсіонер знову влаштується на аналогічну посаду, виплати припиняються.

Для чого потрібен спеціальний стаж

Ключова відмінність цього виду пенсії - вона залежить не від віку, а від спеціального стажу. Йдеться про роки роботи на певних посадах або в конкретних сферах, які дають право на достроковий вихід на пенсію.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується лише за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. Якщо особа знову влаштовується на посаду, що передбачає вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи.

Кому призначають пенсію незалежно від віку

У низці випадків пенсію можна оформити незалежно від віку, якщо виконано вимоги до стажу. Це стосується, зокрема:

  • артистів - за наявності 20-35 років творчого стажу;
  • працівників авіації та льотно-випробного складу - за умови вислуги для чоловіків від 25 до 26,5 років, для жінок - від 20 до 21,5 року (залежно від дати виходу);
  • медиків, педагогів і працівників соцсфери - зі стажем понад 25 років;
  • спортсменів - за наявності щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років у складі національних збірних.

Кому потрібен і стаж, і певний вік

Після досягнення 50-55 років для чоловіків та 45-50 років для жінок (за наявності відповідного стажу) пенсія призначається таким працівникам:

  • диспетчерам повітряного руху та авіаційного техперсоналу;
  • бортпровідникам;
  • працівників залізниці та метрополітену;
  • фахівцям, зайнятим на польових, геологорозвідувальних, лісозаготівельних роботах та лісосплаві;
  • докерам-механізаторам у портах;
  • працівникам морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Як визначають розмір пенсії

Сума пенсії залежить від двох факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Розрахунок проводиться індивідуально для кожного заявника.

Пенсію призначають із дня звернення, але лише за умови, що людина звільнилася з відповідної посади.

Коли можуть відмовити

Пенсійний фонд може відмовити у призначенні, якщо:

  • не вистачає необхідного стажу;
  • не досягнуто встановленого віку (для окремих категорій);
  • відсутні документи, що підтверджують роботу в особливих умовах.

Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні у 2026 році розраховують пенсію за віком. Її розмір визначається індивідуально і залежить насамперед від страхового стажу та рівня офіційної зарплати. При цьому враховують середню зарплату по країні, дані про доходи з 2000 року, а також є можливість виключити періоди з найнижчим заробітком, щоб збільшити виплату.

