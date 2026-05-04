Незалежно від віку: які професії дають право на дострокову пенсію у 2026 році

Для чого потрібен спеціальний стаж

Ключова відмінність цього виду пенсії - вона залежить не від віку, а від спеціального стажу. Йдеться про роки роботи на певних посадах або в конкретних сферах, які дають право на достроковий вихід на пенсію.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується лише за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію. Якщо особа знову влаштовується на посаду, що передбачає вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи.

Кому призначають пенсію незалежно від віку

У низці випадків пенсію можна оформити незалежно від віку, якщо виконано вимоги до стажу. Це стосується, зокрема:

артистів - за наявності 20-35 років творчого стажу;

працівників авіації та льотно-випробного складу - за умови вислуги для чоловіків від 25 до 26,5 років, для жінок - від 20 до 21,5 року (залежно від дати виходу);

медиків, педагогів і працівників соцсфери - зі стажем понад 25 років;

- зі стажем понад 25 років; спортсменів - за наявності щонайменше 25 років стажу, з яких не менше 6 років у складі національних збірних.

Кому потрібен і стаж, і певний вік

Після досягнення 50-55 років для чоловіків та 45-50 років для жінок (за наявності відповідного стажу) пенсія призначається таким працівникам:

диспетчерам повітряного руху та авіаційного техперсоналу;

бортпровідникам;

працівників залізниці та метрополітену;

фахівцям, зайнятим на польових, геологорозвідувальних, лісозаготівельних роботах та лісосплаві;

докерам-механізаторам у портах;

працівникам морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Як визначають розмір пенсії

Сума пенсії залежить від двох факторів: тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески. Розрахунок проводиться індивідуально для кожного заявника.

Пенсію призначають із дня звернення, але лише за умови, що людина звільнилася з відповідної посади.

Коли можуть відмовити

Пенсійний фонд може відмовити у призначенні, якщо: