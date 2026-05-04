Независимо от возраста: какие профессии дают право на досрочную пенсию в 2026 году

14:40 04.05.2026 Пн
3 мин
В ПФУ объяснили, сколько лет стажа нужно для оформления специальных выплат
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Пенсионный фонд Украины (facebook.com/kogupfu)

В Украине пенсия за выслугу лет назначается не всем, а лишь отдельным категориям работников, чья профессиональная деятельность связана с повышенной нагрузкой или риском потери трудоспособности. В то же время условия ее получения существенно отличаются от обычной пенсии по возрасту.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины рассказывает об алгоритме получения таких выплат и перечне профессий, имеющих на них право.

Главное:

  • Условие назначения: Главным фактором является наличие специального стажа, наработанного на конкретных должностях.
  • Категории без возрастного ценза: Пенсию независимо от возраста могут получить артисты, работники авиации, медики, педагоги и спортсмены.
  • Категории с возрастным порогом: Для бортпроводников, железнодорожников, докеров и работников флота выплаты назначаются по достижении 45-55 лет при наличии необходимой выслуги.
  • Важное предостережение: Выплата осуществляется только после увольнения с работы, дающей право на такую пенсию. Если пенсионер снова устроится на аналогичную должность, выплаты прекращаются.

Для чего нужен специальный стаж

Ключевое отличие этого вида пенсии - она зависит не от возраста, а от специального стажа. Речь идет о годах работы на определенных должностях или в конкретных сферах, которые дают право на досрочный выход на пенсию.

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается только при условии увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию. Если лицо снова устраивается на должность, предусматривающую выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы.

Кому назначают пенсию независимо от возраста

В ряде случаев пенсию можно оформить независимо от возраста, если выполнены требования к стажу. Это касается, в частности:

  • артистов - при наличии 20-35 лет творческого стажа;
  • работников авиации и летно-испытательного состава - при условии выслуги для мужчин от 25 до 26,5 лет, для женщин - от 20 до 21,5 года (в зависимости от даты выхода);
  • медиков, педагогов и работников соцсферы - со стажем более 25 лет;
  • спортсменов - при наличии не менее 25 лет стажа, из которых не менее 6 лет в составе национальных сборных.

Кому нужен и стаж, и определенный возраст

По достижении 50-55 лет для мужчин и 45-50 лет для женщин (при наличии соответствующего стажа) пенсия назначается таким работникам:

  • диспетчерам воздушного движения и авиационного техперсонала;
  • бортпроводникам;
  • работникам железной дороги и метрополитена;
  • специалистам, занятым на полевых, геологоразведочных, лесозаготовительных работах и лесосплаве;
  • докерам-механизаторам в портах;
  • работникам морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Как определяют размер пенсии

Сумма пенсии зависит от двух факторов: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались взносы. Расчет производится индивидуально для каждого заявителя.

Пенсию назначают со дня обращения, но только при условии, что человек уволился с соответствующей должности.

Когда могут отказать

Пенсионный фонд может отказать в назначении, если:

  • не хватает необходимого стажа;
  • не достигнут установленного возраста (для отдельных категорий);
  • отсутствуют документы, подтверждающие работу в особых условиях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине в 2026 году рассчитывают пенсию по возрасту. Ее размер определяется индивидуально и зависит прежде всего от страхового стажа и уровня официальной зарплаты. При этом учитывают среднюю зарплату по стране, данные о доходах с 2000 года, а также есть возможность исключить периоды с самым низким заработком, чтобы увеличить выплату.

